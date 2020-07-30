تراند اليوم : ملكة جمال – الظهور الاول لبنت “وفاء الكيلانى”

تناقلت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة للإعلامية المصرية “وفاء الكيلانى” مع طفليها “جودي وريان” من طليقها الأول اللبناني “طوني مخايل”، واستطاعا أن يخطفا الأضواء من والداتهما بظهورهما النادر معها .

وتفاعل محبو وفاء الكيلاني مع ظهور إبنيهما النادر، حيث أكد البعض أن الصغيران يشبهانها كثيراً فملامحهما متقاربة بشكل لافت مع والدتهما، فيما ظاشار البعض أنهما يتمتعان بملامح أوروبية، كما طلب آخرون منها أن يتم نشر مزيد من الصور مع أولادها.