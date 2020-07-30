ناجي أسطا يتحدّث لأوّل مرّة عن “أقرب شخص”.. وهذا ما قاله

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب النجم اللبناني ناجي أسطا عن سعادته بالأصداء الإيجابية لأغنيته الجديدة “أقرب شخص”، التي طرحها منذ شهر تقريبًا.

وتحدّث ناجي أسطا لأوّل مرّة عن الأغنية في لقاء مع الزميل فراس حلية عبر شاشة “أغاني أغاني”، على هامش الحفل الذي أحياه منذ أسبوع في العاصمة اللبنانية بيروت، وكان الثالث له بعد مرحلة الإقفال العام في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ناجي أنه لم يكن في بداية الأمر يرغب بطرح الأغنية في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان والوطن العربي، إلّا أنه حسم أمره فيما بعد وأصدر الأغنية لأن موضوعها يمسّ الجميع، خاصةً أنه يتناول من خلالها “الغدر” بأسلوب جديد.

ووجّه ناجي أسطا تحيّة إلى صنّاع العمل الشاعر مازن ضاهر والملحن فضل سليمان والمؤلف الموسيقي عمر صباغ والمخرج سعيد الماروق الذي تولى إخراج الكليب الخاص بالأغنية.

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جدير ذكره أن ناجي أسطا انضم مؤخرًا إلى أسرة “ام تي في”، حيث وقع عقد إدارة أعمال مع القائمين على المحطة اللبنانية.

لمشاهدة كليب أغنية “أقرب شخص”: