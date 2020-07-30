الحكم بالسجن على دنيا بطمة في قضية “حمزة مون بيبي”

Jul 30, 2020
قضت محكمة مغربية بالسجن النافذ ثمانية أشهر في حق الفنانة دنيا بطمة، على خلفية تورطها في حساب “حمزة مون بيبي” الذي كان يبتز المشاهير ويفضح شخصيات معروفة.
كما قضت المحكمة بسجن شقيقة دنيا، ابتسام بطمة عامًا واحدًا، فيما حكمت بالسجن النافذ عام ونصف العام على مصممة الأزياء عائشة عياش.
وتتابع الفنانة دنيا بطمة في حالة سراح وتم منعها من مغادرة المغرب، فيما تتابع في حالة اعتقال شقيقتها ابتسام وباقي المتهمين في القضية.
وكانت قضية حساب “حمزة مون بيبي” المتهم بابتزاز المشاهير قد شغلت الرأي العام والصحافة بشكل كبير.
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