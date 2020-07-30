شكرا لقرائتكم كورونا طال سيفه بدل الأعداء.. رحيل مروان محفوظ في دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نعت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، الفنان أنطوان محفوظ، المعروف بـ"مروان محفوظ"، الذي توفي في مستشفى الأسد الجامعي في العاصمة السورية دمشق إثر تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ولد محفوظ عام 1942، في بلدة المريجات في البقاع اللبناني، اهتم بالموسيقى والغناء، وبدأ حياته الفنية باكرا، ثم انتقل إلى بيروت والتحق بالمعهد الوطني العالي للموسيقى.
وشارك بعدها في برنامج "الفن هوايتي" على "تلفزيون لبنان"، وعبر هذا البرنامج اكتشف المؤلف الموسيقي عاصي الرحباني صوته فضمه إلى فرقته، ليبدأ محفوظ رحلة الاحتراف.
وكانت أولى مشاركاته في أعمال الرحابنة، في مسرحية "دواليب الهوا" في العام 1965، وقدم خلال مشواره الفني عملين سينمائيين، حيث شارك في فيلم "سفر برلك"، الذي أعده الأخوان رحباني وأخرجه هنري بركات في العام 1967، وقام ببطولة فيلم "فتيات حائرات"، ومن أشهر أغنياته: "يا سيف عالأعدا طايل" و"خايف كون عشقتك وحبيتك".
وجاءت وفاته في سوريا الذي سافر إليها لإحياء حفل في دار الأوبرا في العاصمة دمشق قبل أيام إلى أن ساءت حالته ونقل إلى المستشفى وتوفي فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا طال سيفه بدل الأعداء.. رحيل مروان محفوظ في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.