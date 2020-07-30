شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مطربين لبنانيين يغنون باللهجة المصرية أبرزهم فضل وراغب ونانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عدد كبير من نجوم الغناء بلبنان التحضير لأغنيات جديدة باللهجة المصرية منها أغانى يتم تقديمها على طريقة السينجل وأخرى سيتم تقديمها فى ألبومات كاملة، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين اللبنانيين المنتظر طرح أغانيهم خلال الفترة المقبلة.

فضل شاكر:

يستعد المطرب فضل شاكر لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى من تسجيلها مؤخرا، الأولى باللهجة المصرية تنتمى إلى اللون الدرامى تعبر عن حال الكثيرين ممن تعرضوا لجرح فى حياتهم، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، والثانية باللهجة المصرية أيضا يتعاون فيها فضل مع الملحن أحمد محيى، وتحمل طابع درامي عاطفي.

نانسي عجرم:

تتعاون النجمة اللبنانية نانسى عجرم مع الملحن وليد سعد فى 3 أغنيات بألبومها الجديد تقدمها باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتحمل الأغنيات ألوان مختلفة ومتنوعة، حيث تقدم الأولى بعنوان "حياة" وتحمل الطابع الرومانسي من كلمات محمد رفاعي، وتوزيع هادي شرارة.

راغب علامة:

يستعد النجم اللبناني راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان"ملك الرومانسية"، وذلك بعد نجاح أغنياته التى طرحها خلال الفترة الأخيرة مثل "صدفة" و"اللى باعنا" وغيرهما، والأغنية تحمل طابع عاطفى، وهى من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، والتوزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة الصوت هاني محروس.

هيفاء وهبى:

سجلت النجمة هيفاء وهبى أغنيتين باللهجة المصرية، الأولى سينجل تحمل اسم"تمامهم كلام"، من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد شعبان، وتوزيع هادي شرارة، والأغنية تتحدث عن الغدر والخيانة فى حياة الأشخاص، والثانية من ألبومها الجديد، وتحمل اسم"ولا الهوا"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

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رولا سعد:

تستعد الفنانة رولا سعد لتصوير كليب جديد يحمل اسم"لاغينى تلاقينى" باللهجة المصرية وتحمل طابع مقسوم، وهى من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج زياد خورى، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأسبوع المقبلة في سوريا وأسطنبول.

وائل جسار:

يعمل المطرب وائل جسار على تحضير أغنية جديدة بعنوان "ولا فى الأحلام"، باللهجة المصرية، والمقرر طرحها بعد شهرين، وهي من كلمات الشاعر أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وهي أغنية رومانسية مثل أغلبية أغنياته، وتقول كلمات الأغنية "واية فيكى ما يتحبش.. ومين شافك ولا حسش .. وقع في ثوانى حن ومال .. دا فعنيكى بتوه واسرح .. ولو بصتلى يوم بفرح .. تهون احزانى كدا في الحال".

عاصى الحلانى:

وانتهى المطرب عاصى الحلانى من تسجيل 3 أغنيات جديدة، الأولى أغنية وطنية جديدة يهديها الحلانى لمصر، بعنوان" أيوة يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها فور الانتهاء من تسجيلها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

والثانية من ألبومه الغنائى الجديد بعنوان "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، والثالثة بألبومه أيضا لم يكشف عن اسمها حتي تكون مفأجاه للجمهور، وهي من ألحانه، ومن كلمات الشاعر غانم جاد شعلان.

إليسا:

تستعد النجمة إليسا لطرح عدد من أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، منها أغنية تحمل اسم "حبة اهتمام" من ألحان زياد برجى، وتوزيع أحمد إبراهيم، والثانية تحمل عنوان "أنا شبه نسيتك"، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة تم طرحها وهى "صاحبة رأى" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادى شرارة.