مالوما يُشعل إنستغرام بصوره على شاطئ البحر

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّ النجم الكولومبي العالمي مالوما على الجمهور ومحبّيه بصور جديدة له على شاطئ البحر في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر مالوما في الصور على الشاطئ في لقطات عفوية نالت استحسان الجمهور ومحبّيه وتحديداً المعجبات الاتي انهلن عليه بالتعليقات عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

صور مالوما سرعان ما تصدّرت صفحات الأكثر تداولاً إلكترونياً، فكعادته يغزو “محبوب الجماهير” الإنترنت مع كل صورة جديدة له يشارك بها جمهوره.

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جدير ذكره أن مالوما طرح في الساعات الماضية كليب أغنيته الجديدة HAWÁI عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards لهذا العام.