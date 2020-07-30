Jul 30, 2020
أطلق النجم المصري عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان “يا بلدنا يا حلوة” كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.
الأغنية أهداها “دياب” الى مصر وشعبها، حيث ظهر في الفيديو كليب في عدد من الأماكن السياحية الجميلة في مصر.
وفي أول تعليق منها بعد طرح الهضبة للأغنية، نشرت الممثلة دينا الشربيني الأغنية عبر حسابها على موقع انستغرام، وكتبت: “الأسطورة الحقيقية عمرو دياب”.
من جهة أخرى، بدأ عمرو دياب تسجيل أغاني ألبومه الجديد المتوقع صدوره في سبتمبر المقبل.
نذكر أن آخر ألبومات “دياب” بعنوان “سهران”، تم طرحه مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يكشف عن مفاجأته ودينا الشربيني تعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.