عمرو دياب يكشف عن مفاجأته ودينا الشربيني تعلّق

أطلق النجم المصري عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان “يا بلدنا يا حلوة” كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

الأغنية أهداها “دياب” الى مصر وشعبها، حيث ظهر في الفيديو كليب في عدد من الأماكن السياحية الجميلة في مصر.

وفي أول تعليق منها بعد طرح الهضبة للأغنية، نشرت الممثلة دينا الشربيني الأغنية عبر حسابها على موقع انستغرام، وكتبت: “الأسطورة الحقيقية عمرو دياب”.

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من جهة أخرى، بدأ عمرو دياب تسجيل أغاني ألبومه الجديد المتوقع صدوره في سبتمبر المقبل.

نذكر أن آخر ألبومات “دياب” بعنوان “سهران”، تم طرحه مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية.