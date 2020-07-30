شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للمخرجة سارة وفيق للانتهاء من مونتاج "مش أنا" لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المخرجة سارة وفيق معسكراً مغلقا من أجل مونتاج ومكساج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، والذى انتهى فريق العمل من تصويره مؤخراً، حيث كان تامر حسنى يصور المشاهد الأخيرة في حى الدقى، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهى سارة من إجراء المونتاج خلال اليام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهز للعرض فى أى وقت.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق, الفيلم انتاج مشترك بين. شركة سينيرچي وحسام حسنى واحمد دسوقى .

وفى سياق آخر حسم تامر حسنى مشاركته فى دراما رمضان المقبل واكتفى بفيلمه "مش أنا" والألبوم الغنائى الذى يحضر له في الوقت الحالى، ويعمل تامر حالياً على تسجيل أغانيه، المقرر أن يطرحه الفترة المقبلة، حيث يحضر لمفاجأة لجمهوره من خلال الألبوم، خاصة أن جمهوره متعطش للاغانى بعد عطلة "كورونا".