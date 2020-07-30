الموسيقار مصطفى الحلواني يهدي الجمهور موسيقى "تكبيرات العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

طرح الموسيقار مصطفى الحلواني موسيقى جديدة لتكبيرات العيد بشكل مبتكر، استخدم فيها "البيانو والقانون" بشكل هرموني، لتكون هديته للجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يحل يوم الجمعة.

وقال مصطفى الحلواني، في تصريحات صحفية، إن الهدف من اختيار تقديم هذه الموسيقى في هذا التوقيت، هو إدخال البهجة والفرحة على الجمهور في مصر والعالم العربي والإسلامي، خاصة بعد ظروف أزمة فيروس كورونا التي كان لها أثرا سلبيا على الحالة النفسية لكثير من المواطنين على مدار الأشهر الماضية، متمنيا أن تساهم هذه الموسيقى في رسم البهجة على الوجوه وإدخال الفرحة للقلوب.

وأكد الحلواني أن هناك سببا آخر شخصي حمسه لتقديم هذه الموسيقى، وهو حبه وتعلقه بتكبيرات العيد منذ طفولته، حتى أنه في أثناء الدراسة في بلجيكا وفرنسا كان حريصا على الاستماع لها.

Advertisements

يذكر أن مصطفى الحلواني، وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من 100 عمل، ما بين مسلسلات وأفلام وبرامج تلفزيونية، منها مسلسلات "الصياد" بطولة يوسف الشريف، "ظل الرئيس" بطولة ياسر جلال، و"الحرباية" بطولة هيفاء وهبى، و"ظرف اسود" بطولة عمرو يوسف، و"الحصان الاسود" بطولة أحمد السقا، و"حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، و"ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وفي السينما وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام منها: "سكر مر"، و"سينما على بابا" لأحمد مكي، كما وضع موسيقى حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتيه الماضيتين.

كما وضع أيضا موسيقى قنوات dmc والقناة الاولى والفضائية المصرية بعد تطويرهما، والمحور، وبرامج "مساء dmc"، و"صباح الخير يا مصر"، و"رحلة اليقين"، و"خطوات الشيطان"، و"حكايات لطيفة"، و"اسم من مصر"، و"المسامح كريم".