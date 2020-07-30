بالصور.. منة فضالي أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "منة" في الصور بفستان أسود أنيقة، كما ظهرت في إحدى الصور وهي تحمل "كلب" أسود، وصورة أخرى وهي تحمل نظارتها.

فيما حازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعي الفنانة الشابة.

من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي في بطولة فيلم "زنزانة 7" الذي ينافس ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.

فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد التهامي، مايا نصري، عبير صبري، ومن إخراج إبرام نشأت