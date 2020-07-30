محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان نبيل الحلفاوي نصيحة للاعب السابق هاني رمزي، والإعلامي كريم كوجاك، بعد ظهورهما بمكياج قوي، على قناة الأهلي، حسب وصفه. وكتب الحلفاوي: "الكابتن هاني رمزي محتاج يخف الماكياج شوية.. وفيه حد تاني كمان بس مش فاكر مين". وسأله أحد المتابعين، هل يقصد بالشخص الثاني الإعلامي كريم كوجاك، ليرد: "بالضبط". يذكر أن هاني رمزي وكريم كوجاك انضما لقناة النادي الأهلي، في إطار خطة التطوير، التي قامت بها القناة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي ينتقد ظهور هاني رمزي وكريم كوجاك بـ"مكياج ثقيل" على قناة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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