شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية وائل الفشنى الجديدة "الحب بحره غريق" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب وائل الفشنى لطرح أغنية جديدة بعنوان "الحب بحره غريق"، وهى من كلمات محمود رضوان، وتوزيع فادى بدر، ومن كلمات الأغنية: رنى بالخلخال على قلبي.. صحيني.. وامشي كده فوق كتافي.. واكتبيني عشيق"، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح وائل الفشنى مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "أنا جايلك"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وهندسة صوت أمير ناثان.

وقال المطرب وائل الفشنى، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه يشارك فى فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين من خلال أغنية ضمن سياق الأحداث وهو الفيلم الذى تم الانتهاء من تصويره، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة من داخل أحداث الفيلم، وهو الفيلم الذى يعرض فى عيد الأضحى على إحدى المنصات.

يذكر أن وائل الفشني أحيا حفلا غنائيا يوم الأحد الماضي، داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، قدم من خلاله الحفل بعض الاغانى الصوفية وأغانيه المتعددة ، ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما "تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشى وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا) وغيرها.