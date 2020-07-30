"سناب شات" يقود دنيا بطمة وشقيقتها للسجن

الخليج 365 - حمزة المعطيالخميس 2020/7/30 04:40 ص بتوقيت أبوظبي
أدانت محكمة مغربية، الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بسنة، بالحبس النافذ لـ8 أشهر وسنة كاملة، لتورطهما في قضية تشهير واسعة عبر حساب على سناب شات.
وقضت المحكمة بالحبس في حق مصممة الأزياء عائشة عياش، وصوفيا شاكري بالسجن 10 أشهر، مع تغريم الجميع مبلغ ألف دولار في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حمزة مون بيبي".
وتعود قضية حمزة مون بيبي إلى عملية تشهير واسعة، قادها حساب على "سناب شات"، واستهدفت مشاهير من خلال بث مجموعة من الأسرار المتعلقة بحياتهم الخاصة، ليتبين في النهاية أن "بطمة" وآخرين يقفون خلف هذا الحساب.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في المغرب ما دفع سلطات المملكة لفتح تحقيقا واسع فيها.
ونطقت المحكمة الابتدائية في مراكش، عند منتصف ليلة الخمس/ الجمعة، بحكمها في حق دنيا بطمة وأختها وباقي المتابعين في الملف الذي أصبح بمثابة قضية رأي عام.
وأدينت دنيا بطمة وشقيقتها بالمشاركة في نشر أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، إضافة إلى "بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للتشهير بهم والمشاركة في ذلك" في أمور ترتبط بأفعال غير أخلاقية لأسماء في الوسط الفني المغربي.
كان حساب عُرف باسم "حمزة مون بيبي" على تطبيق "سناب شات"، تخصص في نشر فضائح مجموعة من المشاهير المغاربة، والتشهير بهم من خلال صور وأيضاً فيديوهات خاصة.
واعتقد كثيرون أن من يقف وراء حساب "حمزة مون بيبي" قرصان مغربي، له مجال اشتغال قريب من الوسط الفني. سيواصل الحساب الاشتغال على نشر أسرار مغنين وإعلاميين مغاربة.
الجدل الكبير الذي خلفه الحساب، استدعى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفتحها تحقيقاً في الموضوع، توصل إلى وقوف الفنانة المغربية دنيا بطمة وعدد من الأشخاص وراء هذا الحساب، بغرض تصفية حسابات شخصية.
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