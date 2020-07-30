عرض فيلم فرانسيس مكدورماند Nomadland بمهرجانى فينسيا وتورونتو فى وقت واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع هوليوود ريبورتر عن عرض فيلم Nomadland بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على جائزة الأوسكار، ضمن فعاليات مهرجاني فينسيا وتورونتو وذلك فى 11 سبتمبر المقبل، ويأتى ذلك ضمن تعاون المهرجانات العالمية فى عرض الأفلام وسط حائحة كورونا التى حرمت العديد من الأفلام من المشاركة فى كبرى المهرجانات العالمية. وفازت فرانسيس مكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Advertisements فيلم THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI تدور أحداثه عن ميلدريد هايز، التى تتعرض ابنتها إلى القتل ولا تجد دعمًا كافيًا من الشرطة للوصول إلى الجانى فتقوم بتوجيه رسالة إلى وليام ويلوجبى مأمور شرطة البلدة التى تعيش فيها للوقوف إلى جوارها فى القضية، خاصة أن الضابط ديكسون نائب المأمور رجل غير ناضج ومتواكل ويميل إلى العنف ومتورط فى القضية، وهو ما يدفع أحداث الفيلم لنشوب معركة بين الأم المكلومة فى مقتل ابنتها وبين القانون فى بلدة إيبينج، وهو من بطولة آبى كورنيش وودى هاريلسون وكاثرين نيوتون وبيتر دينكليدج وسام روكويل ولكاس هيدجز وفرانسيس ماكدورماند وجون هوكس وسامارا ويفنج وزيليكو افانيك وكيرى كوندون وكاليب لاندرى جونس ومن وتأليف وإخراج مارتن ماكدونا.

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