شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تعليق دينا الشربينى بعد طرح الهضبة عمرو دياب "يا بلدنا يا حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق للفنانة دينا الشربينى، بعد طرح الميجا ستار عمرو دياب أغنيته الجديدة " يا بلدنا يا حلوة" منذ قليل، نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام "فيديو" الأغنية، وعلقت قائلة:"الأسطورة الحقيقية عمرو دياب".

وطرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" منذ قليل والتى انتهى من تصويرها مؤخرا، وهى أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

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وظهر المطرب عمرو دياب، خلال الأغنية، في عدد من الأماكن السياحية فى مصر، حيث أبرز جمال مصر المتأصل في حضارتها ومبانيها التاريخية.

يشار إلى أن الهضبة قد دخل في تحضيرات مغلقة خلال الأيام الماضية مع عدد من صناع الأغنية منهم الشاعر تامر حسين والموزع الموسيقى طارق مدكور والملحن عزيز الشافعى، ووقتها أكد عدد من المقربين للهضبة بأنه يحضر لأغنية وطنية جديدة.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".