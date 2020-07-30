شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة جولدن جلوب على خطى الأوسكار.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية فى هوليوود اختيار مسابقة جولدن جلوب ال78 لترشيحات الأفلام المشاركة بالمسابقة من قائمة الأفلام التى تم إنتاجها وعرضها فى الفترة من 1 يناير 2020 حتى 28 فبراير 2021 وهى نفس الفترة التى اتخذتها إدارة جائزة الأوسكار لاختيار الترشيحات وذلك لمنح فرص أكبر لصناع الأفلام المتعثريين سواء فى عرص أفلامهم أو استكمال إنتاجها بسبب فيروس كورونا لتتيح بذلك فرصة أكبر لصناع السينما ليكون لهم مكان ضمن الترشيحات.

وأجل منظمو الحفل السنوى لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون، إلى فبراير 2021، وبالتحديد فى 28 فبراير بدلا من موعده المعتاد فى الأحد الأول من شهر يناير.

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واتُخذ قرار تأجيل جولدن جلوب، بعد تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار شهرين إلى 25 أبريل بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الترفيه.

وفب سياق متصل أعلنت "الأوسكار"، والتى تتهم بالانحياز المنتظم للرجال البيض ضمن أعضائها، عن قائمة بـ819 عضوا جديدا سينضمون إلى صفوفها هذه السنة، مؤلفة بنسبة 45% من النساء و36% من الأقليات.

وضمت القائمة عددا من الأعضاء العرب، مثل المخرج المغربى علي الصافي، والممثل السوداني ألكسندر صديق، والمخرجة اللبنانية مونيا عقل، والمخرج السعودي أحمد صالح، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، ومن بين الأعضاء الجدد الممثلة الأسيوية أوكوافينا والممثلة الأفريقية سينثيا إيريفو واللاتينية إيفا لونجوريا والسينمائيان الفرنسيان لادج لي وجيريمي كلابان.