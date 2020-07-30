صور| نادين نجيب بـ"بنطلون مموه": "حارب من أجل سعادتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - صور| نادين نجيب بـ"بطلون مموه": "حارب من أجل سعادتك" كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. Advertisements وظهرت نادين في الصور التي نشرتها عبر إنستجرام بإطلالة كاجوال صيفية، وبنطلون مموه. وعلقت: "كن الجندي الخاص بك، حارب من أجل سعادتك". وانتهت نادين مؤخرا من تصوير مسلسل 2020، الذي يجمعها بقصي خولي، الذي كان مقررا عرضه في رمضان الماضي، وتم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

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