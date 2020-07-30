حماقي يحتفل بتحقيق "كل يوم من ده" نصف مليار مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
احتفل المطرب محمد حماقي بتحقيق ألبومه "كل يوم من ده" نصف مليار مشاهدة.
ونشر حماقي، عبر حسابه على إنستجرام، صورة به ما حققته كل أغنية من أغاني الألبوم الـ20.
وعلق: "500 مليون شكرا، نصف مليار مشاهدة على يوتيوب وأنغامي، خلال عام ونصف فقط".
وطرح حماقي ألبوم كل يوم من ده في عام 2019، وضم 20 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.
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