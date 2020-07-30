فيديو.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"

طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" والتي انتهى من تصويرها مؤخرا، وهى أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور. من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور. وظهر المطرب عمرو دياب، خلال الأغنية، في العديد من الأماكن السياحية في مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل في حضارتها ومبانيها التاريخية. Advertisements لمشاهدة الأغنية من هنا

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