شكرا لقرائتكم خبر عن الوحوش قريبا.. محمود الليثى يشوق جمهوره لعمل فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمود الليثي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لعمل فني جديد يجمعه مع الفنان أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة، حيث نشرة صورة جديدة برفقة الإثنين معلقا عليها "الوحوش.. قريبا"، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.





وفي وقت سابق، نشر الفنان الشاب محمود الليثي، صورة له من وراء كواليس تصوير مسلسل مملكة إبليس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.



عبد الباسط حمودة والليثي وشيبة

وضمت الصورة التي نشرها الليثي، عددا كبيرا من أبطال ونجوم العمل الدرامي قبل عرض الجزء الثانى من المسلسل ذاته أواخر يوليو الجارى.

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وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها فى قالب تشويقى مثير طوال الحلقات، وتقدم أميرة الدراما إيمان العاصى خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، حيث تظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش فى الحارة التى هى محور الأحداث، ومن المقرر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثانى، كما سبق وفعلت فى الجزء الأول، ولقبها جمهورها بلقب "أميرة الدراما".

جدير بالذكر، أن مسلسل "مملكة إبليس" كتبه السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته كوكبة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، والمسلسل من إنتاج طارق الجناينى.

على صعيد آخر، كان قد انتهى المطرب الشعبي أحمد شيبة من تسجيل أغنيته الوطنية الجديدة التي تحمل عنوان "رجالتك"، وهي من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم، وقال مؤلف الأغنية رضا المصري لـ"الخليج 365"، شيبة يقدم هذه الأغنية وطنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.