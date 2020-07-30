شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" والتي انتهى من تصويرها مؤخرا، وهى أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وظهر المطرب عمرو دياب، خلال الأغنية، في العديد من الأماكن السياحية في مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل في حضارتها ومبانيها التاريخية.







كان الهضبة قد دخل في تحضيرات مغلقة خلال الأيام الماضية مع عدد من صناع الأغنية منهم الشاعر تامر حسين والموزع الموسيقى طارق مدكور والملحن عزيز الشافعى، ووقتها أكد عدد من المقربين للهضبة بأنه يحضر لأغنية وطنية جديدة.

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يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".