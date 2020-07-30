شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يظهر بـ4 وجوه أبرزها أشباح أوروبا والعارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من جائحة فيروس كورونا التى أوقفت أغلب الأعمال الفنية الفترة الماضية، بل تكاد جميعها، يعيش نجم مسرح مصر مصطفى خاطر أزهى حالاته الفنية، حيث يقدم 4 أفلام دفعة واحدة، منها التى تصور حالياً، وأخرى انتهى من تصويرها وتنتظر العرض فى شباك التذاكر، وخلال التقرير التالى يستعرض ”الخليج 365” أفلام خاطر التى سيدخل بها عام 2021، وهى..

انتهى خاطر مؤخراً من تصوير مشاهده الأخيرة بفيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وأحمد خالد صالح وحازم ايهاب وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض.

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ينتظر مصطفى خاطر طرح فيلم "أشباح أوروبا"، حيث تعطل طرح الفيلم بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى أزمة بطلة العمل هيفاء وهبى مع مدير أعمالها ومنتج الفيلم محمد وزيرى ويشارك فى بطولة العمل هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوى وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

كما ينتظر أيضاً مصطفى خاطر عرض فيلم "الصندوق الاسود" الذى تقدم بطولته النجمة منى زكى، والفيلم تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل ويشارك فى العمل شريف سلامة ومحمد فراج وجارى اختيار باقى أبطال الفيلم الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

وتعاقد مصطفى خاطر مؤخراً على فيلم "ثانية واحدة" مع النجمة دينا الشربينى، حيث بدأ خاطر التصوير منذ أيام، حيث توقف التصوير بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يعود للتصوير عقب الاجازة مباشرة، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب خاطر ودينا الشربينى، كل من محمود حميدة، وسوسن بدر، وأخرون، إخراج أكرم فريد.