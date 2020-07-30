شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية في حب مصر.. عمرو دياب يطرح «يا بلدنا يا حلوة» والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 طرح النجم الكبير المصري عمرو دياب، أغنيته الجديدة «يابلدنا ياحلوة»، مساء الأربعاء، قبل يومين من عيد الأضحى.

«يا بلدنا يا حلوة» أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور. كان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

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