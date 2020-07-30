مادونا لا تزال تمشي على عكازتين وتتمنى أن ترقص قريباً

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"الخليج 365" من بيروت: أصيبت المغنية العالمية "مادونا" بإصابة بالغة في الركبة خلال أداء عرض Madame X في Le Grand Rex في باريس في أواخر فبراير من بداية هذا العام، مما اضطرها إلى إلغاء العديد من العروض الغنائية.

وانتقلت النجمة البالغة من العمر 61 عاماً إلى صفحتها الخاصة على "انستغرام" للكشف عن أنها لا تزال على عكازين وذلك بعد ستة أشهر من إصابتها حيث أنها لا تزال في مرحلة التحسّن.

ونشرت مادونا فيديو من حساب المعجبين الخاص بها والذي ظهر فيه لقطات لها وهي تتزلج من الفيديو الموسيقي الخاص بأغنية Sorry لعام 2005 إذ تم تعيينها ملكة الرقص الكلاسيكية.

وعلَّقت المغنية على الفيديو بقولها: "هذا الفيديو يمنحني الأمل في أنني سأمشي بدون عكازات قريباً، ليس ذلك وحسب بل سأقوم بالرقص والتزلج على الجليد مرةً أخرى"، وتابعت تعليقها: "اشتقت لكوني ملكة الرقص بعد قضاء وقت من حياتي دونه!".

وكانت المغنية في خضم أدائها في باريس خلال العرض الغنائي لها إذ سقطت عن الكرسي وتعرّضت لإصابة في ركبتها والتي كانت قد أصيب بها من قبل؛ حيث شوهدت وهي تستخدم عصا للمشي.