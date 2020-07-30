"الخليج 365" من بيروت: أعادت محكمة إستئناف إتحادية فتح دعوى قضائية أقامتها الممثلة الأميركية آشلي جود لاتهام المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالتحرش الجنسي بها قائلة إنه يمكن لجود مقاضاته بموجب قانون ولاية كاليفورنيا في اتهامات بأنه حاول دعم مسيرتها الفنية مقابل عروض جنسية.
وقالت محكمة الاستئناف بمدينة سان فرانسيسكو اليوم الأربعاء إن واينستين كان لديه نفوذ كبير على مسيرة جود عام 1997 عندما عقدا اجتماع عمل في فندق ووقعت حادثة التحرش المزعومة.
وأضافت ”بموجب وضعه المهني ونفوذه كمنتج كبير في هوليوود، كان واينستين في مركز يؤهله لممارسة القوة القهرية أو الضغط على جود التي كانت ممثلة شابة في بداية مسيرتها“.
وأحالت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أدنى درجة لإجراء المزيد من المداولات.
وقال تيودور بطرس محامي جود ”هذا انتصار ليس للسيدة جود وحدها وإنما لكل ضحايا التحرش الجنسي في العلاقات المهنية“.
ويقول واينستين إنه لم يتحرش بجود جنسيا قط.
وقضت محكمة في ولاية نيويورك بسجن واينستين لمدة 23 عاما في مارس آذار بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في قضية أعطت دفعة لحركة (مي تو) المناهضة للتحرش.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أميركية تعيد فتح دعوى تحرش أقامتها آشلي جود ضد هارفي واينستين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.