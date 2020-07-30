شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة 2020 تصيب نجوم هوليوود.. والفضائح تتصدر عنوانين الصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عام 2020 لم يأتى بباء كورونا، الذى يعانى منه العالم أجمع، بل حمل اللعنة أيضا إلى نجوم هوليوود، ممن تصدرت عناوين الصحف العالمية فضائحهم وخلافاتهم.

فمن بين الفضائح الأبرز هى إعلان خيانة زوجة ويل سميث له، حيث اعترفت جادا لزوجها ويل سميث، بخيانها له من خلال برنامجها على Facebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وأنها قامت بخيانته، وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

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أما جوني ديب فعلي مدار الأسابيع الماضية لم يكن للصحف سيرة إلا قضية جوني ديب وآمبر هيرد طليقته واتهامه لها بإقامة علاقة جنس وشذوذ وحسب الادعاءات، أقامت النجمة كارا ديليفين علاقة ثلاثية مع النجمة آمبر هيرد "زوجة جوني ديب السابقة " وحبيبها السابق إليون مسك، وذلك في شقة ديب.

أما كيم كاردشيان فاضطرت لفضح مرض زوجها كاني ويست، خوفا عليه من قراره المتعلق بالترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعاني من مرض يعرف بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب وهو ما يؤثر علي حالته المزاجية والنفسية.