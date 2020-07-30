شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الحلوانى يطرح موسيقى "تكبيرات العيد" تزامنا مع عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني، موسيقى جديدة لتكبيرات العيد ، استخدم فيها "البيانو والقانون" بشكل هرمونى، لتكون هديته للجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل بعد غد الجمعة.

وقال مصطفى الحلواني إن الهدف من اختيار تقديم هذه الموسيقى في هذا التوقيت، هو ادخال البهجة والفرحة على الجمهور في مصر والعالم العربي والإسلامي، خاصة بعد ظروف أزمة فيروس كرونا التي كان لها أثر سلبي على الحالة النفسية لكثير من المواطنين على مدار الأشهر الماضية، متمنيا أن تساهم هذه الموسيقى في رسم البهجة على الوجوه وادخال الفرحة للقلوب.

مصطفى الحلواني، وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من ١٠٠ عملا، ما بين مسلسلات وأفلام وبرامج تلفزيونية، منها مسلسلات "الصياد" بطولة يوسف الشريف، "ظل الرئيس" بطولة ياسر جلال، و"الحرباية" بطولة هيفاء وهبى، و"ظرف اسود" بطولة عمرو يوسف، و"الحصان الاسود" بطولة أحمد السقا، و"حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، و"ختم النمر" بطولة احمد صلاح حسنى، وفي السينما وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام منها؛ "سكر مر"، و"سينما على بابا" لأحمد مكي، كما وضع موسيقى حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتيه الماضيتين.

كما وضع أيضا موسيقى قنوات dmc والقناة الاولى والفضائية المصرية بعد تطويرهما، والمحور، وبرامج "مساء dmc"، و"صباح الخير يا مصر"، و"رحله اليقين"، و"خطوات الشيطان"، و"حكيات لطيفه"، و"اسم من مصر"، و"المسامح كريم".

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كما شارك "الحلواني" بالأوركسترا الخاص به فى العديد من الحفلات الهامه منها؛ مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمؤتمر الاقتصادى بالعاصمة الإداريه الجديدة، وكانت آخر أعماله، وضع الموسيقى الخاصه بالصفحة الرسميه لرئاسة الجمهورية.

على مستوى المسرح، وضع "الحلواني" موسيقى مسرحيه "الملك لير" بطولة يحي الفخراني، و"علاء الدين" بطولة أحمد عز، والتي تعد نقله نوعية فى عوده المسرح الغنائي، والتى تمزج بين الموسيقى المصرية والعالمية والاندليسية، وقام بتسجيل الموسيقى الخاصة بها ما بين فرنسا ومصر لتنوع الطابع الموسيقى داخل العمل.