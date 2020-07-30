شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يقدم رسالة حب لمصر فى "يا بلدنا يا حلوة" والان مع تفاصيل الخبر
وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة، وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.
وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.
يذكر أن عمرو دياب طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعى على مدار الأشهر الماضية.
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