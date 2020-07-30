هل يسعى جيم كارى إلى إحياء علاقته مع خطيبته السابقة رينيه زيلويجر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يسعى جيم كارى إلى إحياء علاقته العاطفية مع خطيبته السابقة رينيه زيلويجر؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما أثار الكثير من الجدل، إلا أن موقع جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم نفي القصة المتداولة تماما مؤكدا أن الشائعات حول زيلويجر تستمر وخاصة من الناحية العاطفية ، حيث جمعتها الشائعات بأهم و اشهر نجوم هوليوود خلال السنوات الماضية ، كما أشار الموقع أن كيم كاري أيضا نال حظه من الشائعات و التي اثبتت جميعها انها قصص مختلقة بهدف جذب المزيد من القراء .
بدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " تقريرا يشير إلى أن النجم العالمي جيم كاري هو حقا غير محظوظ تماما بما يخص الشق العاطفي حيث مر بتجربة الطلاق مرتين ، إضافة الي وفاة صديقته كاتريونا وايت بطريقة مأسوية عام 2015 جعلته يعيش حالة اكتئاب شديدة ، و أشار التقرير أن كاري يؤكد دائما أن النجمة العالمية رينيه زيلويجر التي كانت تربطه بها قصة حب قوية بين عامي 1999 و 2000 ، على أنها "حب حياته" .
وأكد الموقع أن جيم كاري علي اتصال مستمر مع رينيه زيلويجر التي شاركته بطوله فيلم " Me, Myself & Irene " و كان الهدف الأساسي من هذه الاتصالات هو تجديد علاقتهما الرومانسية ، و أشار مصدر للموقع أن جيم كاري يأمل أن تستعيد علاقتهما بشكل مناسب .
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