بوسي تتجاوز أزمة وفاة شقيقيها وتظهر بعد طول غياب على البحر.. شاهد

رنا صلاح الدين - يبدو أن الفنانة المصرية بوسي قد تجاوزت أزمة وفاة شقيقتها هدى، وشقيقها محمد، وقررت التخلص من أحزانها بعطلة صيفية تقضيها حالياً في الساحل الشمالي.

مي نور الشريف الابنة الكبرى لبوسي، فاجأت متابعيها، ونشرت صورة تُعد الأولى لبوسي بعد طول غياب، وفيها ظهرت النجمة المصرية بين أحضان ابنتها على البحر، بطلّة طبيعية عكست تقدمها في العمر، وقد ارفقتها مي بتعليق كتبت فيه: «أمي وصحبتي»، حيث تبادل فانز بوسي الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تشوقهم لرؤيتها مجدداً على الشاشة.

يُذكر أن بوسي كانت قد مرت بأزمة قوية بعد وفاة شقيقتها الكبرى هدى، مارس الماضي، ومن بعدها، فقدت شقيقها محمد، يونيو الماضي، ومنّ ثم غابت عن الأنظار، خاصة أنها حرصت على تشييع جنازة شقيقيها بعيداً عن عيون الإعلام.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «البرنسيسة بيسة» آخر الأعمال المعروضة لبوسي، وقد شاركت في بطولته أمام مي عز الدين، وشارك في بطولته كل من نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، وحجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، وقد عُرض خلال موسم رمضان 2019.