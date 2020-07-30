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متابعة بتجــــــــــرد: حظرت شركة إنستغرام صفحة نجمة البوب العالمية مادونا بعدما شاركت الأخيرة متابعيها على الموقع بمنشورٍ شجّعت من خلاله نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا.
وفي التّفاصيل، فقد تمّت إزالة مقطع الفيديو الّذي كان قد دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقتٍ سابقٍ حول علاج مزيّف لفيروس كورونا، والإبلاغ عن مادونا بواسطة شركة انستغرام لمشاركتها معلومات خاطئة.
وفي المنشور، قالت مادونا: “الحقيقة ستحررنا جميعاً! لكن بعض الناس لا يريدون سماعها”، مدعية أيضًا أن السلطات كانت تخفي علاج الفيروس المستجد.
ومن جهتها، قالت الشركة: “قام مدققو الحقائق المستقلّون بمراجعة منشور مادونا الّذي تبيّن أنّه عند النقر عليه تظهر مجموعة أكاذيب وادعاءات. كما لاحظ المدققون أنه ما من علاج حتى الآن لـ Covid-19 ، كما تدعي مادونا، وأن عقار هيدروكسي كلوروكوين ليس علاجًا”.
ويُشار إلى أنّ مادونا كانت قد قدّمت ادعاءات سابقة مثيرة للجدل حول الفيروس، بما في ذلك اعتقادها بأنه “المعادل العظيم”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تشجيعها لنظريات المؤامرة حول كورونا.. انستغرام تحظر صفحة النجمة مادونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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