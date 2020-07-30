في أول لقاء بينهما بعد التصريحات المثيرة للجدل.. كيم كارداشيان تنهار باكيةً أمام كانييه ويست

متابعة بتجــــــــــرد: وثّقت عدسات الباباراتزي اللقاء الأول بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست بعد تصريحاته المثيرة للجدل عنها واعتذاره في تغريدة على تويتر.

فبحسب الصور التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية، ظهرت كيم إلى جانب زوجها مغني الراب داخل السيارة، ووثقت اللقطات دخولها في نوبة بكاء هيستيرية بعد وصولها من السفر.

ولمعرفة سبب بكاء كيم تواصل موقع “دايلي مايل”، مع متحدث باسم الثنائي للتعليق بشأن لقاء لم الشمل “المشحون”، فقال المتحدث إن “كيم متأثرة كثيراً بشأن كل شيء، كما إنها منهكة… إنها تشعر بأذى شديد من كاني. لقد حاولت الوصول إليه عدة مرات وكان يتجاهلها. كل شيء في وضع سيئ”.

وأضاف المتحدث: “قررت السفر إليه للتحدث معه شخصيًا. لا تريد أن يتم تجاهلها بعد الآن”.