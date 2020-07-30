- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
متابعة بتجــــــــــرد: وثّقت عدسات الباباراتزي اللقاء الأول بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست بعد تصريحاته المثيرة للجدل عنها واعتذاره في تغريدة على تويتر.
فبحسب الصور التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية، ظهرت كيم إلى جانب زوجها مغني الراب داخل السيارة، ووثقت اللقطات دخولها في نوبة بكاء هيستيرية بعد وصولها من السفر.
ولمعرفة سبب بكاء كيم تواصل موقع “دايلي مايل”، مع متحدث باسم الثنائي للتعليق بشأن لقاء لم الشمل “المشحون”، فقال المتحدث إن “كيم متأثرة كثيراً بشأن كل شيء، كما إنها منهكة… إنها تشعر بأذى شديد من كاني. لقد حاولت الوصول إليه عدة مرات وكان يتجاهلها. كل شيء في وضع سيئ”.
وأضاف المتحدث: “قررت السفر إليه للتحدث معه شخصيًا. لا تريد أن يتم تجاهلها بعد الآن”.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول لقاء بينهما بعد التصريحات المثيرة للجدل.. كيم كارداشيان تنهار باكيةً أمام كانييه ويست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.