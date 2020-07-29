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شكرا لقرائتكم خبر عن مغني أوبرا إيطالي يعتذر عن تصريحاته بخصوص "كورونا" والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يوليه 2020
اعتذر مغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، اليوم، عن تعليقات بدت أنها تهوّن من حجم جائحة فيروس كورونا، عندما قال إنه لا يوجد أحد في دائرة معارفه دخل العناية المركزة بسبب المرض، وهي تصريحات أغضبت الكثيرين وأثارت عاصفة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع فيديو على "فيسبوك"، طلب بوتشيلي الصفح وقبول اعتذاره عن أي معاناة تسبب فيها، قائلاً: "لم تكن في نيتي الإساءة لمن أصيبوا بكوفيد-19".
كان بوتشيلي قد قال، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، يوم الاثنين، إنه يرى أن الوضع لا يمكن أن يكون بالخطورة التي تتحدث عنها السلطات، لأنه لا يوجد في دائرة معارفه من دخل العناية المركزة بسبب فيروس كورونا، وحث الناس على مخالفة القواعد التي لا يزال معمولاً بها.
ووجه مسؤولو الصحة انتقادات إلى بوتشيلي، وثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر بشدة على "تويتر" وسم "عار عليك يا بوتشيلي".
وكتب أحد مستخدمي "تويتر" موجهاً حديثه إلى بوتشيلي: "فلتركز في الغناء وحسب"، وقال إن مغني الأوبرا الكفيف كان محظوظاً لأنه قضى فترة العزل العام في "الفيلا الضخمة التي يسكن فيها، ولأنه لم يفقد أياً من أفراد أسرته".
وقال بوتشيلي، في بيان اعتذاره: "لكل من شعروا بالإساءة أو المعاناة بسبب الطريقة التي عبرت بها عن نفسي، والتي لم تكن دون شك أفضل طريقة ممكنة لفعل ذلك، وبسبب الكلمات التي استخدمتها، أناشدهم قبول خالص اعتذاري، لأن نيتي كانت على نقيض ذلك تماماً".
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