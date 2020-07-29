حبيب نورمحمدوف يعود في نزال على لقب منافسات الوزن الخفيف

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن دانا وايت مروج الفنون القتالية المختلطة أن البطل حبيب نورمحمدوف سيخوض نزالا أمام جاستن جيثي على لقب منافسات الوزن الخفيف الموحد ببطولة القتال النهائي UFC في 24 تشرين الأول.

ونال نورمحمدوف 31 عاماً اللقب الموحد في منافسات الوزن الخفيف بعد حسم النزال في الجولة الثالثة أمام البطل المؤقت داستن بوارييه في أيلول الماضي في أبوظبي. ولم يشترك حبيب القادم من داغستان في أي نزال منذ ظهور جائحة فيروس كورونا وتوفي والده ومدربه عبد المناب هذا الشهر بسبب مشكلات تتعلق بالمعاناة بهذا الفيروس المستجد.

وقال وايت “كان الأمر صعباً جداً عليه والده كان مثله الأعلى لقد كان يحب والده، وكان لديهما علاقة وثيقة جداً وكان الأمر صعباً حقاً عليه”، وأضاف وايت “سيقام النزال بين حبيب وجيثي في 24 تشرين الأول”.

وتقام نزالات الفنون القتالية المختلطة في “جزيرة القتال” في أبوظبي خلال أزمة فيروس كورونا لكن لم يحدد وايت بعد أين ستقام المواجهة المرتقبة.