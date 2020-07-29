تويتر تحظر حساب دونالد ترامب الإبن بسبب فيديو عن كوفيد-19

متابعة بتجــــــــــرد: قالت شركة تويتر يوم الثلاثاء إنها قيدت قدرة دونالد ترامب الابن على الدخول إلى حسابه لمدة 12 ساعة بسبب تغريدة نشرها خالفت سياسة موقعها للتواصل الاجتماعي الخاصة بالمعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا.

وفي التّفاصيل، فنشر الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب فيديو يوم الاثنين لأطباء يتحدثون عن عقار هيدروكسي كلوروكين حذفته تويتر. وحذفت التسجيل أيضاً كل من شركة فيسبوك وموقع يوتيوب بعد أن حقق ملايين المشاهدات لانتهاكه قواعدهما الخاصة بالمعلومات الخاطئة عن كوفيد-19.

وفي خلال الفيديو روج العلماء لهيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19 وقللوا أيضاً من الحاجة لاستخدام الكمامات في ظل انتشار الجائحة. وأظهر إحصاء مشاهدة التسجيل المصور 17 مليون مرة على فيسبوك قبل حذفه.

كما عاود الرئيس ترامب نشر تغريدات يوم الاثنين تتضمن رابطا للفيديو واتهم الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، والديمقراطيين بالحد من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا المستجد. وتم حذف التغريدة التي شاركها ترامب مع متابعيه البالغ عددهم 84 مليونا في إطار الإجراءات التي تطبقها تويتر.

وقال فاوتشي الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعمل مع ستة رؤساء أميركيين يوم الثلاثاء إنه لن يضلل الشعب الأميركي تحت أي ظروف.