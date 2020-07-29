سيرجيو راموس أب للمرة الرابعة.. وصورة ملفتة تجمعه بمولوده الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن قائد فريق ريال مدريد، لاعب كرة القدم الشهير، سيرجيو راموس أنّه أصبح أباً للمرة الرابعة وشارك متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي مساء يوم الأحد بصورة تجمعه بزوجته بيلار روبيو.
وقد علّق راموس على صورته مع زوجته ومولودهما الجديد قائلاً: “يسعدني أن أقدم لكم ماكسيمو أدريانو، الذي ولد مساء عند الساعة 18:56، ويبلغ وزنه 3.270 كيلوغراماً”.
وأضاف:” الطفل ووالدته بخير. دائماً فخور بك يا حبيبتي بيلار. أحبّك بجنون”.
ومن جهتها، نشرت بيلار صورة مماثلة تجمعها براموس وأضافت على تعليقه: “شكراً راموس لوجودك دائماً إلى جانبي”.
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