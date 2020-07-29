نتفليكس تتصدر ترشيحات جوائز إيمي التلفزيونية

متابعة بتجــــــــــرد: حصل المسلسل الدرامي “ووتشمن” والمسلسل الكوميدي “ذا مارفيلوس مسز ميزل” على العدد الأكبر من ترشيحات جوائز إيمي التلفزيونية. وجاءت نتفليكس في مقدمة الشبكات المرشحة للجوائز التلفزيونية الأرفع مقاما برصيد قياسي بلغ 160 ترشيحاً تليها شبكة HBO بـ107 ترشيح. ومن المتوقع أن يقام حفل توزيع جوائز إيمي في 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

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