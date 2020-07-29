“حلاقة العيد” تثير الجدل حول محمد صلاح في مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة بتجـــــــــــرد: واصل الدولي المصري محمد صلاح، رحلة المجد في بلاد الإنجليز، في الموسم الجاري، بعدما قاد فريقه ليفربول، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعد نحو 30 عاماً من انتظار جماهير النادي العريق لهذا اللقب الغالي.

وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز في الصدارة حاصداً 99 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

كما حل محمد صلاح هدافً لفريقه في الموسم الجاري برصيد 19 هدفاً، وضعته في المركز الخامس على لائحة الهدافين في البريميرليج، بعدما كان قد توج هدافا للبطولة في الموسمين الماضيين.

وقبل ساعات من عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ظهر محمد صلاح بقصة شعر جديدة «حلاقة العيد» أثارت جدلاً كبيراً بين متابعي وعشاق اللاعب.

ونشر محمد صلاح عبر حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) و(تويتر) اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، صورته بقصة الشعر الجديدة ، والتي أثارت اللغط والجدل الشديد على السوشيال ميديا، ما بين مرحب بها، وأخر انتقد اللاعب عليها.

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وقال بعض المتابعين لمحمد صلاح، أنهم اعتادوا عليه بقصة شعره الطويل المميزة له في الموسمين الماضيين، فيما استنكر البعض الأخر صورة اللاعب بها.

وكتب أحد المغردين تعليقا على الصورة: «المفروض متحلقش يا فخر العرب مدام هتضحى.. شكلك ناسي وحلقت إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليك وعلى الأسرة»، وكتب مغرد أخر: الحلقة وحشة بس عمري ما هقول، وكتب ثالث: فاكر أتلتيكو مدريد.

وكان فريق ليفربول قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، والذي توج بلقبه في الموسم الماضي، على يد أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الستة عشر.

وجاءت تغريدة أخرى منتقدة للاعب، وكتب صاحبها: ومع ذلك مصر 0 جنوب إفريقيا 1، في إشارة لخروج مصر من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة على يد منتخب جنوب إفريقيا.

ولم يتوقف الأمر على الجماهير، فعلق زميله في منتخب مصر، المدافع الدولي للنادي الأهلي المصري، سعد سمير على صورة محمد صلاح بتعليق كتب فيه: الأكونت اتسرق ولا أيه.