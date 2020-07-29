سيف نبيل يطرح أحدث أغنياته بعنوان “لو”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم العراقي سيف نبيل أغنية جديدة بعنوان “لو” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. كليب الأغنية يحمل توقيع المخرج اللبناني حسين شعلان في أوّل تعاون يجمعه مع سيف نبيل وتم تصويره في لبنان. أغنية “لو” باللهجة العراقية، حملت ألحان سيف نبيل وكلمات علي البدر وتوزيع عمر صباغ، وحقق الكليب الخاص بها أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحه.

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