نانسي عجرم تقلب موازين “تيك توك”.. شاهدوا الفيديو الأول لها على التطبيق

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسميًا انضمامها إلى عالم “تيك توك”، تطبيق الفيديوهات الأشهر حاليًا.

ونشرت نانسي فيديو قصيرًا عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام”، ظهرت فيه مع ابنتيها ميلا وإيلا، قائلةً: “بونجور، أنا صرت على تيك توك”، لتفاجئ متابعيها بردّ فعل ابنتيها العفوية.

وبدت عفوية ابنتا عجرم لافتة في الفيديو، خصوصًا أن قرارها بفتح حساب لها على التطبيق الشهير جاء بعد إصرار كبير منهما.

فيديو نانسي عجرم الأوّل على “تيك توك” حقق انتشارًا غير مسبوق وقلب الموازين في ساعات قليلة جدًا فتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا، وانهالت عليها التعليقات من محبّيها الذين أعربوا عن سعادتهم بانضمامها إلى التطبيق.