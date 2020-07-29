شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شريف إسماعيل يطرح أغنية "دخلت رهان" والان مع تفاصيل الخبر
كان شريف إسماعيل قد تعاون مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، بأغنية سينجل جديدة بعنوان "هبقى جوزك"، وهي من ألحانه، وتوزيع الموسيقي جيزو، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية، كما انتهى شريف إسماعيل من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "دخلت رهان" داخل أحد الاستوديوهات بالجيزة، والأغنية من كلمات عمرو حسن وألحانه، وتوزيع الموسيقي جيزو.
شريف إسماعيل حصل على لقب صوت الحياة عام 2013، بالاضافة إلى جائزة مالية قدرها 250 ألف جنيه، وذلك بعد أن حصد على أعلى نسبة تصويت من زملائه، شريف، ورامى، فى الحلقة الأخيرة من برنامج صوت الحياة.
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