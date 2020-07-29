شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شريف إسماعيل يطرح أغنية "دخلت رهان"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب والملحن شريف إسماعيل أغنية سينجل ‏بعنوان "دخلت رهان" من كلمات عمرو حسن، وألحان ‏شريف إسماعيل.‏

كان شريف إسماعيل قد تعاون مع الشاعر الغنائي أحمد ‏حسن راؤول، بأغنية سينجل جديدة بعنوان "هبقى ‏جوزك"، وهي من ألحانه، وتوزيع الموسيقي جيزو، ومن ‏المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على ‏يوتيوب والقنوات الفضائية، كما انتهى شريف إسماعيل ‏من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "دخلت رهان" ‏داخل أحد الاستوديوهات بالجيزة، والأغنية من كلمات ‏عمرو حسن وألحانه، وتوزيع الموسيقي جيزو.‏

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شريف إسماعيل حصل على لقب صوت الحياة عام ‏‏2013، بالاضافة إلى جائزة مالية قدرها 250 ألف ‏جنيه، وذلك بعد أن حصد على أعلى نسبة تصويت من ‏زملائه، شريف، ورامى، فى الحلقة الأخيرة من برنامج ‏صوت الحياة.‏