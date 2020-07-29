شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغانى تجمع إليسا مع الشاعر أسامة مصطفى فى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت النجمة اللبنانية إليسا مع الشاعر أسامة مصطفى فى 3 أغنيات جديدة من ألبومها الجديد "صاحبة رأى"، الأولى تحمل اسم "ليك لوحدك" من ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عبد السلام، تحمل الطابع الرومانسى، والثانية "سمعنى"، وهى باللهجة اللبنانية، ومن ألحان سامر أبو طالب، توزيع جورج قسيس تحت إشراف هادى شرارة، والثالثة "صاحبة رأى" من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادي شرارة والتي تم طرحها مؤخرا قبل طرح الألبوم الذي من المقرر طرحه في عيد الأضحي.
كانت الفنانة إليسا قد احتفلت خلال الأيام الماضية، بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وكتبت فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "يسعدنى أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم".
يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا، أغنية صاحبة رأى، وأغنية "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخرا، وهى من إخراج إيلى رزق الله، ومن كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى.
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