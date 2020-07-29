شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغانى تجمع إليسا مع الشاعر أسامة مصطفى فى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت النجمة اللبنانية إليسا مع الشاعر أسامة مصطفى فى 3 أغنيات جديدة من ألبومها الجديد "صاحبة رأى"، الأولى تحمل اسم "ليك لوحدك" من ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عبد السلام، تحمل الطابع الرومانسى، والثانية "سمعنى"، وهى باللهجة اللبنانية، ومن ألحان سامر أبو طالب، توزيع جورج قسيس تحت إشراف هادى شرارة، والثالثة "صاحبة رأى" من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادي شرارة والتي تم طرحها مؤخرا قبل طرح الألبوم الذي من المقرر طرحه في عيد الأضحي.

كانت الفنانة إليسا قد احتفلت خلال الأيام الماضية، بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وكتبت فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "يسعدنى أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم". ‏‎

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا، أغنية صاحبة رأى، وأغنية "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا ‏أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخرا، وهى من إخراج إيلى رزق ‏الله، ومن كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى.