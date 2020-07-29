شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي صبحي يعلن عودته إلى فرقة شقيقه محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان مجدي صبحي، عودته إلى فرقة شقيقه محمد صبحي، وذلك بعد غياب دام عدة سنوات، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم :"اعرف ان هذا الخبر سيفرح الجميع.. عودتي لفرقتي.. فرقة أستاذي وأخي الفنان الكبير.. محمد صبحي.. قريبا وبعد انتهاء .. مسرحية سيرة حب".





وشارك الفنان مجدي صبحي في العديد من الأعمال الفنية كان من بينها الجزء السابع من مسلسل "يوميات ونيس"، كما شارك مؤخرا في مسرحية "سيرة حب" التي تتناول محطات من حياة بليغ حمدى وإثرائه للموسيقى ومعاناته من أجل الفن، وأثره البالغ فى الأغنية المصرية والعربية، وعلاقاته بكبارعمالقة نجوم الطرب والشعروالغناء والموسيقى بينهم أم كلثوم، وعبد الوهاب، ووردة، وعبد الحليم، والأبنودى، والسنباطى، والنقشبندى.

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ومسرحية سيرة الحب بطولة الفنان إيهاب فهمي، والذي يجسد شخصية بليغ حمدي، والفنان مجدي صبحي، في دور الموسيقار محمد الوهاب، ورحاب مطاوع في دور حنة، وأحمد الدمرداش في دور زوج حنة، وشيكو صديق زوج حنة، وشريف عواد في دور رياض السنباطي، ونهلة خليل في دور أم كلثوم، والفنان عماد عبدالمجيد في دور المطرب محمد رشدي، وهبة محمد في دور وردة الجزائرية، وناصر عبدالحفيظ في دور الشاعرعبدالرحمن الأبنودي، وتامر سعيد يجسد شخصية عبدالحليم حافظ، كما شارك في التمثيل سيد عبدالرحمن، ومحمد شافعي، وهاني عبدالهادي، ورشا العدل وسناء عوض، وقيادة اوركسترا محمد ابو اليزيد، ومن تأليف أيمن عبد الحكيم وإخراج عادل عبدة.

وتعتبر مسرحية "سيرة حب" عمل فني يعكس أن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وتحت رعاية وزارة الثقافة يتبنى العروض المسرحية الثرية، والتي ترتقي بفكر ووجدان الجمهور، ومسرحية «سيرة حب» بأبطالها وقصتها وأسلوب إخراجها الماسة تشع فن ورقي ومعنى وإبهار في سماء المسرح الغنائي الاستعراضي، وستعيد للجمهور قيمة المسرح الذي يقدم ثراء فني يستحق المشاهدة والتقدير.