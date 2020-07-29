شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس عن حبس حنين حسام: عبرة لأي بنت تفكر تخرج عن حدود المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة ياسمين رئيس، على الحكم الصادر بشأن حبس حنين حسام فتاة تيك توك بعدما صدر حكم بحبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

وقالت الفنانة ياسمين رئيس عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الأربعاء: "حنين اتحبست عشان تبقى عبرة لأي بنت تفكر تخرج عن حدود المجتمع"، مضيفة: "حنين ضحية حكم المجتمع والمتحرش لسه بيدافع عنه المجتمع!".

Advertisements





وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

وتقدم دفاع المتهمتان حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، بالاستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية. من جانبها حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 17 أغسطس لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 أخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".