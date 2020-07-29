"أوبا" لرنا سماحة بتوقيع راؤول وزعيم ووسام عبد المنعم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة رنا سماحة لإطلاق أغنيتها الجديدة "أوبا" بعد العيد على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، والأغنية من نوع الأغاني المختلفة التي تضفي البهجة على المستمعين والرقص كأغنية صيفية كلها روح وحيوية.
وقد تعاونت رنا مع راؤول في أكثر من عمل سابق ولكنه أول تعاون لها مع زعيم ووسام عبد المنعم وثاني تعاون لها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بعد اغنية اميرة الحب.
من ناحية أخرى شاركت رنا سماحة فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.
يذكر أن آخر أعمال رنا أغنيتها الجديدة بعنوان "أميرة الحب"، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذى لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلى، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.
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