شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبا" لرنا سماحة بتوقيع راؤول وزعيم ووسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة رنا سماحة لإطلاق أغنيتها الجديدة "أوبا" بعد العيد على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، والأغنية من نوع الأغاني المختلفة التي تضفي البهجة على المستمعين والرقص كأغنية صيفية كلها روح وحيوية.

وقد تعاونت رنا مع راؤول في أكثر من عمل سابق ولكنه أول تعاون لها مع زعيم ووسام عبد المنعم وثاني تعاون لها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بعد اغنية اميرة الحب.