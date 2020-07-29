شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى وجدان: مش هبطل أفضح متنمر.. واللى مش عاجبه ميتابعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، واجهت الفنانة إنجى وجدان، الأفراد الذين يتنمرون بها عبر السوشيال ميديا، ويوجهون لها انتقادات لاذعة وعبارات غير لائقة، مشيرة إلى أنها ستظل تفضحهم.

وردت الفنانة إنجى وجدان على عدد من المغردين الذين وجهوا إليها عبارات تحمل تنمرا واضحا، قائلة: "أنا مش هبطل أفضح متنمر أى حد مشهر بأي طريقة مش مطلوب منه يستحمل شتيمة.. اللي مش عاجبة ميتابعش لكن تشتمنا مش هنسكت".



إنجى وجدان تويتر

من جانب آخر، قالت الفنانة إنجى وجدان، إن أى فنان يتقبل النقد ولكن لا يتقبل السب أو التنمر أو التجريح، موضحة أنها كانت تتعرض لهجوم وتنمر شديد فى السابق وكانت تتأثر منها ومع مرور الوقت اعتادت على ذلك، وتابعت: "لكن أنا قررت أن كل شوية هنزل بوست لحد متنمر.. من قبيل أفضح متنمر بالقانون".

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وأضافت إنجى وجدان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعرضت لتنمر شديد عقب نشر صورة تجمعها مع زوجها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على أنها لن تتسامح مرة أخرى وستتبع الأساليب القانونية فى ملاحقة المتنمر، وتابعت: "احنا بنشوف حاجات مش معقولة.. واللى بنعرضه ميجيش حاجة فى اللى بيوصلنا.. الشتيمة أصبحت زى صباح الخير".

وكانت الفنانة إنجى وجدان، توعدت إحدى متابعيها بموقع انستجرام، والتى وجهت إليها كلام غير لائقا، موضحة أنها سوف تتخذ إجراء قانونى بتقديم محضر ضدها، حيث وجهت كلامها إليها قائلة: "أنتى غريبة عملالى فولو عشان تشتمى وخلاص.. ربنا يشفيكى وعلى فكرة أنا هعمل محضر سب وقذف".

ونشرت إنجى وجدان، عبر حسابها بموقع انستجرام، "سكرين شوت" للتغريدة التى تحمل تنمرا واضحا، والتى لم تكن المرة الأولى لتعرضها للتنمر عبر السوشيال ميديا وعلقت قائلة: "دخلت شتمتني ولما قلت لها هعملك محضر عملت لي بلوك بس هي مش فاهمة أنها عادي تتجاب من بيتها".