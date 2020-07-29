شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم ينشر برومو أغنية "عظيمة" للفنانة إليسا: الألبوم خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الملحن محمد رحيم على نشر برومو أغنية "عظيمة" للفنانة إليسا، بعد أن طرحته الشركة المنتجة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر الملحن محمد رحيم برمو أغنية عظيمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" معلقا :"3 أيام إن شاء الله ونازل الألبوم، برومو أغنية عظيمة، كلمات نادر عبدالله، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم".

ما زالت النجمة اللبنانية إليسا تطرح المزيد من البوسترات الدعائية لألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وكان آخرها بوستر تنظر بها لنفسها فى المرآة، وشاركت صورته عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لتشويق الجمهور للألبوم الذى سيطرح رسميا يوم 1 أغسطس المقبل، وذلك بعد تحقيق أول أغنياته نجاحا كبير عقب طرحها منذ أيام.

Advertisements

وكانت احتفلت الفنانة إليسا بوصول عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى" لـ2 مليون مشاهدة، ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: "أنتم أقوى جيش رقمى على الإطلاق"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "2 مليون مشاهدة، وهاشتاج رائج، انتم يا أصدقائى أفضل جيش رقمى على الإطلاق".

وكانت النجمة اللبنانية إليسا شاركت متابعيها وجمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بالبوستر الرسمى لألبومها الجديد "صاحبة رأى"، الذى سيطرح رسميا يوم 1 أغسطس المقبل، حيث تظهر فيه إليسا بإطلالة كلاسيكية، وهى ترتدى ملابس باللون الأسود، وأمامها "رومان"، وعلقت على الصورة قائلة، "الغلاف الرسمى لألبومى الجديد صاحبة رأى.. الأغنية الرئيسية فى الساعة 2 مساء اليوم على أحد تطبيقات الموسيقى، وسيصدر الألبوم فى 1 أغسطس".