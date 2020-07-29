شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة بذكرى ميلاد فريد شوقى: "الممثل الوحيد اللى له 3 ألقاب وكان ملك فعلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحى المخرج عمرو عرفة، الذكرى الـ100 على ميلاد النجم الراحل فريد شوقي، وشارك عمرو عرفة صورة لفريد شوقى على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلاً: "الممثل المشهور يقولوا عليه سوبر ستار لكن هوه كان عنده ٣ ألقاب ومفيش غيره.. ملك الترسو.. وحش الشاشة وفي آخر مشواره كانوا بيقولوا له يا ملك.. اليوم يمر ١٠٠ سنة علي ميلاد فريد شوقي.. الله يرحمه كان ملك فعلاً".

وكانت قد قالت سهير ترك، زوجة الفنان الكبير فريد شوقي، إنها تتذكر كل تفاصيل حياتها مع زوجها، حيث كان خفيف الظل و"جدع"، وعندما كان يصيبه المرض أثناء سفره كانت ترافقه طوال الوقت، مشيرة إلى أنه مر بأكثر من أزمة طوال حياته، وبالتحديد مشكلات في القلب، وفي إحدى المرات أصيب المخرج الكبير يحيى العلمي، وأصيب بحالة نفسية سيئة، وعندما وجده فريد شوقي على هذا الحال أخرجه من الحالة النفسية السيئة التي كان فيها.

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وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أنها في أواخر أيامه عندما شعرت بأنه مكتئب، تشائمت، وقالت: "هو طول عمره متفائل، وعمره ما فقد ابتسامه، وحسيت لما لاقيته مكتئب أنها بداية النهاية لفريد شوقي، وده بعد عملية عملها في رجله وغير المفصل، من بعدها بقى واحد تاني".

وقالت: "أول مرة شوفته كنت في إسكندرية روحنا نتفرج على "الدلوعة" في مسرح نجيب الريحاني، روحت أسلم عليه وأنا مكسوفة جدا، ولما روحت أسلم عليه قولتله لو سمحت وديني عند مدام ماري منيب، وكان موقف كوميدي جدا، وبعد ما روحتلها قولتلها أنا عاوز أسلم على أستاذ فريد شوقي".

وأضافت: "دخلت الأوضة لاقيته واقف مع رجالة كتير أوي، اتكسفت برضه، رجعت مرضتش أدخل، راح هو اللي طالعلي، سلمت عليه وقولتله أنا معجبة بيك، قالي كلميني وأعطانى رقم تلفونه، وسألني أهلي في الصالة معايا ولا لا، وفمرة شوفتله فيلم اتصلت بيه بعدها، وقولتله أستاذ فريد مش عيب تعمل فيلم زي ده؟، قالي معجبكيش قولتله لا، قالي أنا عازمك أنتي وأخواتك على السينما".