شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى تنشر صورة نادرة لوالدتها: ست قوية وعظيمة وجامدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة نادرة لوالدتها، لاقت تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها، واصفة والدتها بـ"السيدة القوية العظيمة".



والدة علا رشدي

وعلقت علا رشدي على الصورة قائلة: "قبلت التحدي مامتي الدكتورة نبيلة عطية.. ست قوية وعظيمة وجامدة! طول عمرها بتقول للأعور أعور في عينه ومبتسبش حقها أبدًا ولا حق حد له حق... مبتحبش الحال المايع ولا حد يقدر يقولها تلت التلاتة كام! تحية لوالدتي ولكل ست جدعة وقوية وعظيمة لازم نساعد بعض و نقوي بعض.. ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا برقوقة".

على صعيد آخر، تشارك علا رشدي في فيلك "ثانية واحدة"، مع النجمة دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت.

وكانت الفنانة علا رشدي قد شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بمقطع فيديو جديد تتحدث فيه عن التحرش، معلقة: "التحرش.. موضوع مهم جداً محتاجة اتكلم معاكوا فيه، وكان نفسى الصوت يبقى أوضح بس آلة جز الأعشاب والزرع (معرفش اسمها ايه) اشتغلت و مخدتش بالى".

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وقالت علا رشدى فى مقطع الفيديو، إنها تعرضت إلى التحرش من قبل شخص وصفته بالمريض، مضيفة: "للأسف أنا شوفت هوجه على موضوع التحرش .. ومريت بيه زى معظم السيدات.. بيبدأ ببصة إلى اغتصاب.. ومكنتش عايزة اتكلم عن الموضوع ده غير لما يكون عندى حلول أو نصائح".

وأَضافت :"التحرش بقأ عادى من الراجل عشان هى ست مش عشان لابسة حاجة عريانة.. الراجل عنده فكرة أن الست دى طالما ست يبقى يعمل فيها أى حاجة.. وشايفة أن الوعى والتعليم مهمين جدا عند تربية ولادنا وبناتنا .. نعلم أولادنا أن جسمهم ده ما ينفعش حد يلمسه أو يستحقره".