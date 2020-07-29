شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرى نجوم الغناء دور السوشيال ميديا فى حياتهم؟.. راغب وشيبة يجيبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد بعض المطربين بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا الجديدة، التى تتيح لهم التحكم فى علاقتهم بمتابعيه مباشرة دون وسيط، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” كيف يرى نجوم الغناء دور السوشيال ميديا فى حياتهم.

راغب علامة

لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعى لها دور مهم فهى وسيلة لرواج الأعمال الفنية الراقية، لكن لها جانبا سلبيا، ألا وهو نشر الأسماء الوهمية صاحبة الأغانى الهابطة، لكنه أصبح عالما حاضرا بقوة فى حياتنا.

مروان خورى

قال المطرب مروان خورى إن كل شىء أصبح مربوطا على السوشيال ميديا، لكن لا بد من وجود برامج على التليفزيون بها لجنة تحكيم ومتابعين، لكن هناك، الصعوبة فى استمرارية المشتركين بسبب الإنتاج، لذلك يتجه الجميع للسوشيال ميديا لتسويق أنفسهم به.

عاصى الحلانى

السوشيال ميديا أصبحت مهمة جدا للفنان لكن بنفس ‏‎الوقت أيضا أعتبرها سلاح ذى حدين إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح تأتى بنتيجة عكسية مؤذية يوجد بها إيجابيات وسلبيات فلابد من التعامل معها بدقة.

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سعد رمضان

كما قال المطرب سعد رمضان، أنا نشط على السوشيال ميديا بشكل كبير، فالذكاء أن تسير على "الموضة"، لكن لا تتنازل عن مبادئك، فاليوم فى عصرنا لا غنى عن السوشيال ميديا، فالجمهور يحب أن يتعرف على الحياة الشخصية للفنان، بالتأكيد هناك سلبيات لهذا الأمر، لكن كل شىء فى الحياة له وجهان.

أحمد شيبة

كما قال المطرب الشعبي أحمد شيبة ابنى الكبير هو المسئول عن ترويجى عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتباره أكثر خبرة منى فى هذا المجال، وهو يقرأ لى كل ما يحدث من الجمهور، وأخبارى الفنية تتم من خلاله.